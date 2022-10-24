Спортивный директор «Рубина» отказался комментировать будущее защитника Ильи Самошникова в клубе

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что пока рано говорить на тему будущего защитника Ильи Самошникова.
«Не буду комментировать Самошникова, еще рано говорить об этом всем», — заявил Яровинский «РБ Спорт».
В летнее трансферное окно переход 24-летнего защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Динамо» сорвался в последний момент.
Напомним, соглашение Самошникова с казанским истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.