Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:42

Спортивный директор «Рубина» отказался комментировать будущее защитника Ильи Самошникова в клубе

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что пока рано говорить на тему будущего защитника Ильи Самошникова.

«Не буду комментировать Самошникова, еще рано говорить об этом всем», — заявил Яровинский «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно переход 24-летнего защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Динамо» сорвался в последний момент.

Напомним, соглашение Самошникова с казанским истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-rubine-ne-kommentiruyut-situatsiyu-s-budushhim-samoshnikova/
Илья Самошников
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
1
0
Читайте также
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Фигуриста сборной попытались отстранить от соревнований в России. Но он будет выступать
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В ФНЛ заявили, что делают все для прохождения клубами Крыма лицензирования

Тренер «Уфы» Сафрониди: «Хочется, чтобы руководство республики прояснило ситуацию — будет команда или не будет»