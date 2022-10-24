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ФНЛ

Сегодня, 17:25

Спортивный директор «Рубина» рассказал о поисках места проведения зимних сборов

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что пока у казанцев нет определенности по месту проведения зимних сборов.

«Не могу сказать, пока не определились. Россия или зарубеж? Работаем по разным направлениям. Когда решим, смогу рассказать. Договоренности по спарринг-партнерам? Пока все в процессе», — заявил Яровинский «РБ Спорт».

Из-за проведения чемпионата мира в Катаре чемпионат России остановится непривычно рано — в середине ноября, и команды уйдут в длительный отпуск.

Напомним, что первый после зимнего перерыва тур первой лиги должен стартовать в начале марта 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-rubina-sbory-v-rossii-ili-za-rubezhom-rabotaem-po-razny-m-napravleniyam/
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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