Яровинский: «В прошлом году хотел привести Гаранина в «Рубин»

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что хотел привести в клуб российского тренера Вадима Гаранина.
«Правда ли, что хотел привести Гаранина? Да, в прошлом году, — цитирует «РБ Спорт» Яровинского. — Это очень интересный тренер, с хорошими идеями и работа в «Сочи», на мой взгляд, была абсолютно непоказательна. Считаю, что в «Сочи» он не провалился».
Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев.
После 20 туров «Рубин» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 37 очков в активе.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования