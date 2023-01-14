Яровинский: «В прошлом году хотел привести Гаранина в «Рубин»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что хотел привести в клуб российского тренера Вадима Гаранина.

«Правда ли, что хотел привести Гаранина? Да, в прошлом году, — цитирует «РБ Спорт» Яровинского. — Это очень интересный тренер, с хорошими идеями и работа в «Сочи», на мой взгляд, была абсолютно непоказательна. Считаю, что в «Сочи» он не провалился».

Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 37 очков в активе.