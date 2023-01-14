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Сегодня, 18:49

Яровинский: «В прошлом году хотел привести Гаранина в «Рубин»

Мария Гусева
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что хотел привести в клуб российского тренера Вадима Гаранина.

«Правда ли, что хотел привести Гаранина? Да, в прошлом году, — цитирует «РБ Спорт» Яровинского. — Это очень интересный тренер, с хорошими идеями и работа в «Сочи», на мой взгляд, была абсолютно непоказательна. Считаю, что в «Сочи» он не провалился».

Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 37 очков в активе.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Вадим Гаранин
Олег Яровинский
0
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