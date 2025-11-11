Ари: «Вагнер Лав в «Торпедо»? Был бы хорошим вариантом»

11 ноября, 11:50
Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос о возможном подписании бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав.
«Вагнер был бы хорошим вариантом, но «Торпедо» ищет более молодых игроков!» — сказал Ари «СЭ».
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. За армейцев бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В настоящий момент 40-летний бразилец выступает за клуб «Ретро».
«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».
тихоновнавсегда
Ари с Микеле накидались вместе?
11.11.2025
Kirill Boglovsky
Что-то Ари сегодня несёт. Завоз с родины был али как?
11.11.2025