Ари: «Вагнер Лав в «Торпедо»? Был бы хорошим вариантом»

Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос о возможном подписании бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав.

«Вагнер был бы хорошим вариантом, но «Торпедо» ищет более молодых игроков!» — сказал Ари «СЭ».

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. За армейцев бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В настоящий момент 40-летний бразилец выступает за клуб «Ретро».

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».