Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

11 ноября, 11:50

Ари: «Вагнер Лав в «Торпедо»? Был бы хорошим вариантом»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос о возможном подписании бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав.

«Вагнер был бы хорошим вариантом, но «Торпедо» ищет более молодых игроков!» — сказал Ари «СЭ».

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. За армейцев бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В настоящий момент 40-летний бразилец выступает за клуб «Ретро».

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

2

  • тихоновнавсегда

    Ари с Микеле накидались вместе?

    11.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Что-то Ари сегодня несёт. Завоз с родины был али как?

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
    Вагнер Лав
    ФК Торпедо (Москва)
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя