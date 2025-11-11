Видео
11 ноября, 12:59

Спортивный директор «Торпедо» Ари: «На мой взгляд, Алессон и Гузман — два хороших приобретения»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Торпедо» Ари ответил на вопрос «СЭ» об иностранных игроках команды.

— Почему в «Торпедо» не заиграл Алессон? А в Бразилии и до и после активно забивает и отдает?

— Его адаптация прошла не так быстро, и мы достигли соглашения о его аренде. Но он еще очень молод. Посмотрите, как удачно сложилось его возвращение в Бразилию — он один из лучших в своей позиции в стране! Забивает важные голы и отдает много голевых передач. Вчера его команда обыграла «Палмейрас»!

— Почему не удалось убедить Гузмана вернуться?

— Он хотел играть в Первом дивизионе, это было его решение и решение агента.

— Как трактовать трансфер Бакича, которого взяли на большую зарплату, а сейчас близки к его расторжению после 5-6 игр в «Торпедо»?

— Что касается Бакича, я не вел переговоры по нему и не могу ответить на ваш вопрос. Все, что я могу сказать, так это то, что иностранцы, приезжающие в Россию, должны играть лучше, чем российские футболисты! Наш тренер всегда будет выпускать тех, кто показывают себя лучше на поле. К сожалению, футбол — это результат!

— Правда ли, что в ваши обязанности входит помогать игрокам с интеграцией в России?

— Я стараюсь помочь, как только могу: помогаю иностранцам адаптироваться, помогаю группе сохранять отличную атмосферу!

— Как вы оцениваете работу по покупке Гузмана и Алессона? И по интеграции их здесь. Какие уроки клуб из этого извлек?

— На мой взгляд, Алессон и Гузман — два хороших приобретения! Гусман в последних матчах показывал больше результативности. Алессон мало играл, но он помог мотивировать других игроков на его позиции. Он отличный парень, командный игрок, очень трудолюбивый парень, — сказал «СЭ"Ари.

«Торпедо» после 18 туров занимает 17-е место в Первой лиге. Черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
ФК Торпедо (Москва)
