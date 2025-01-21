Стал известен игровой номер Гузмана в «Торпедо»

Сделка по трансферу нападающего Ейсона Гузмана в «Торпедо» из «Депортес Толимы» практически оформлена, сообщает Legalbet.

Колумбийской и российской сторонам осталось только обменяться документами. Гузман будет играть за «Торпедо» под 10-м номером.

Ранее стало известно, что приобретение 26-летнего колумбийца обойдется клубу в 1,5-2 миллиона евро, а его зарплата будет составлять 600 тысяч евро в год.

За 21 тур в нынешнем сезоне первой лиги «Торпедо» набрал 43 очка и располагается на 2-м месте в турнирной таблице.