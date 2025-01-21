Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:41

Стал известен игровой номер Гузмана в «Торпедо»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Сделка по трансферу нападающего Ейсона Гузмана в «Торпедо» из «Депортес Толимы» практически оформлена, сообщает Legalbet.

Колумбийской и российской сторонам осталось только обменяться документами. Гузман будет играть за «Торпедо» под 10-м номером.

Ранее стало известно, что приобретение 26-летнего колумбийца обойдется клубу в 1,5-2 миллиона евро, а его зарплата будет составлять 600 тысяч евро в год.

За 21 тур в нынешнем сезоне первой лиги «Торпедо» набрал 43 очка и располагается на 2-м месте в турнирной таблице.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Читайте также
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя