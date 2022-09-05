Стали известны кандидаты на пост президента первой лиги

Два кандидата претендуют на пост президента первой лиги

Для участия в выборах президента первой лиги зарегистрированы два кандидата, сообщает пресс-служба лиги.

«Избирательная комиссия подвела итоги процедуры выдвижения и регистрации кандидатов. По итогам зарегистрированы два кандидата: исполнительный директор первой лиги Наиль Измайлов, выдвинутый четырнадцатью клубами, и президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов, выдвинутый одним клубом лиги», — говорится в заявлении организации.

Выборы президента первой лиги состоятся на заседании Общего собрания клубов лиги 4 октября 2022 года.

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента первой лиги. Он стал главой РПЛ.