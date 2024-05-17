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Сегодня, 13:05

«Химки», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Родина» получили лицензию для выступления в РПЛ

Алина Савинова
Фото ФК «Динамо» Махачкала
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Российский футбольный союз (РФС) выдал 20 лицензией для выступления команд в РПЛ на сезон-2024/25.

Среди клубов Мелбет-Первой лиги лицензию категории РФС-1 на новый сезон получили «Химки», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Родина».

После 32 матчей турнирную таблицу ФНЛ возглавляют «Химки» с 60 очками. «Динамо» из Махачкалы (58) идет на второй позиции, «Акрон» (56) — на третьем. «Родина» с 52 очками идет на пятой строчке с 52 очками, уступая тульскому «Арсеналу» по дополнительным показателям. Туляки, занимающие четвертое место, не получили от РФС лицензию на выступление в РПЛ в следующем сезоне.

Команды, занявшие третье и четвертое места в турнире, сыграют в стыковых матчах за право сыграть в сильнейшем дивизионе в следующем сезоне с клубами, финишировавшими на 13-й и 14-й позициях в РПЛ.

Помимо «Химок», «Акрона», «Динамо» и «Родины», лицензию на выступление в РПЛ в следующем сезоне получили все 16 клубов, которые на данный момент выступают в премьер-лиге.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
ФК Химки
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