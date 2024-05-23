Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:38

Стали известны сроки завершения строительства нового стадиона «Торпедо»

Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что строительство нового стадиона автозаводцев полностью завершится к осени 2026 года.

«Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями. Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, но мы немного перестроили график, ускорили процесс», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Власти Москвы выдали разрешение на строительство арены в августе 2022 года. Основные работы стартовали 20 сентября того же года. В конце лета 2023 года готовность свайного фундамента основания арены оценивалась в 80 процентов.

В сезоне-2023/24 «Торпедо» выступает на московской арене «Лужники».

За тур до окончания Мелбет-Первой лиги «Торпедо» располагается на десятом месте в таблице, набрав 44 очка в 33 матчах.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
1
0
Читайте также
SHAMAN получил премию от Минобороны РФ
Источник: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка
Комитет палаты представителей США одобрил проект оборонного бюджета на $884 млрд
Вратарь сборной России едет в Париж за 20 млн евро. Что происходит с трансфером Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Россия примет контрмеры при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС
В России почти треть домов продают площадью менее 60 кв. м
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Член совета директоров «Торпедо» пробежит марафон после проигранного спора болельщику команды