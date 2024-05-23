Стали известны сроки завершения строительства нового стадиона «Торпедо»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что строительство нового стадиона автозаводцев полностью завершится к осени 2026 года.

«Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями. Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, но мы немного перестроили график, ускорили процесс», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Власти Москвы выдали разрешение на строительство арены в августе 2022 года. Основные работы стартовали 20 сентября того же года. В конце лета 2023 года готовность свайного фундамента основания арены оценивалась в 80 процентов.

В сезоне-2023/24 «Торпедо» выступает на московской арене «Лужники».

За тур до окончания Мелбет-Первой лиги «Торпедо» располагается на десятом месте в таблице, набрав 44 очка в 33 матчах.