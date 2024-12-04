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Стало известно, кто настоял на назначении Ари спортдиректором «Торпедо»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов предложил кандидатуру Ари на должность спортивного директора команды, сообщает Legalbet.ru.

3 декабря «Торпедо» официально сообщило о назначении на пост спортивного директора клуба 38-летнего Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.

Источник: Legalbet.ru
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Олег Кононов
ФК Торпедо (Москва)
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