Стало известно, кто настоял на назначении Ари спортдиректором «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов предложил кандидатуру Ари на должность спортивного директора команды, сообщает Legalbet.ru.

3 декабря «Торпедо» официально сообщило о назначении на пост спортивного директора клуба 38-летнего Ари.

Ари в РПЛ выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».

«Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги. Под руководством Олега Кононова команда набрала 43 очка после 21 матча. Отставание от лидерующей «Балтики» составляет два очка.