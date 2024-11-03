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Сегодня, 03:17

Стало известно, почему «Черноморец» отказался от кандидатуры Слишковича

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Черноморец» летом рассматривал кандидатуру экс-тренера «Спартака» Владимира Слишковича, когда искал нового главного тренера.

По информации Legalbet, агент боснийского специалиста Марьяна Кашчелан активно продвигала своего клиента, когда команду еще возглавлял Вадим Гаранин. Однако у руководства клуба из Новороссийска был свой шорт-лист. В итоге остановились на кандидатуре Олега Василенко, так как он имеет опыт выхода в РПЛ, а также получил положительную характеристику от бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова за свою работу в тренерском штабе Гуса Хиддинка в «Анжи».

После неудачи с «Черноморцем» Слишкович прекратил сотрудничать с Кашчелан, после чего при помощи агента защитника «Зенита» Зорана Павловича присоединился к «Оренбургу». 7 октября он сменил Давида Деограсию.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
Олег Василенко

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