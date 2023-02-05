Стало известно, за сколько «Нефтехимик» готов отпустить Уридию и Ширяева в «Рубин»

Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» готов отпустить в «Рубин» двух своих лидеров — Максима Ширяева и Мераби Уридию — за 10 и 20 миллионов рублей соответственно.

При этом отступные футболистов составляют 15 и 30 миллионов рублей. Казанцы проявляют интерес к игрокам, однако пока не готовы платить запрашиваемые суммы.

27-летний защитник Ширяев в этом сезоне провел в первой лиге 18 матчей и забил 1 гол. Его контракт действует до лета этого года.

29-летний форвард Уридия сыграл в 19 матчах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его соглашение с клубом истекает 31 мая этого года.