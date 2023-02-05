Стало известно, за сколько «Нефтехимик» готов отпустить Уридию и Ширяева в «Рубин»

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Как стало известно «СЭ», «Нефтехимик» готов отпустить в «Рубин» двух своих лидеров — Максима Ширяева и Мераби Уридию — за 10 и 20 миллионов рублей соответственно.
При этом отступные футболистов составляют 15 и 30 миллионов рублей. Казанцы проявляют интерес к игрокам, однако пока не готовы платить запрашиваемые суммы.
27-летний защитник Ширяев в этом сезоне провел в первой лиге 18 матчей и забил 1 гол. Его контракт действует до лета этого года.
29-летний форвард Уридия сыграл в 19 матчах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его соглашение с клубом истекает 31 мая этого года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования