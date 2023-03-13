Гаранин: «Я вел переговоры со старым руководством «Рубина»

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин прокомментировал неудачу в переговорах с «Рубином».

«Я вел переговоры со старым руководством. Мы даже встречались вместе с Юрой Уткульбаевым, общались. Руководители хотели, чтобы мы все вместе были в тренерском штабе. Но потом, когда произошли изменения, тема тихо и мирно закрылась», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

В ноябре прошлого года пост главного тренера «Рубина» покинул Леонид Слуцкий. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Юрий Уткульбаев. При этом сохранялась вероятность, что казанцы найдут другого тренера на постоянной основе, но после смены руководства в должности утвердили Уткульбаева.