Стипиди — о выходе «Черноморца» в первую лигу: «Все говорят про Зырянова, но забывают про Саркисова»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на выход новороссийского «Черноморца» в первую лигу.

«Черноморец» пробился в первую лигу, и все почему-то говорят только про Зырянова. Но вы меня извините: он пришел в «Черноморец» в октябре. Почему-то все забывают про Саркисова, который слепил эту команду раньше. Он взял футболистов, которые больше особо никому нужны не были, и сделал из них интересную команду. «Черноморец» находился на третьем месте, когда Саркисова ушли. Я считаю именно так, потому что в клубе с ним поступили некрасиво. И кто бы что сейчас ни рассказывал из руководителей «Черноморца», я знаю доподлинно, как это все происходило. Я же не умаляю заслуг Зырянова, но не надо забывать, что большую часть команды собирал Саркисов, и он создал ее фундамент, базу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

По итогам сезона-2022/23 «Черноморец» занял первое место в группе 1 ФНЛ-2, набрав 72 очка в 31 матче, и спустя 11 лет вернулся в первую лигу.