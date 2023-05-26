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Сегодня, 22:36

Стипиди: «Игнашевич вывел туда команду, но «Балтике» надо менять состав полностью»

Виктория Кравченко
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, ранее работавший в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке отреагировал на выход калининградской «Балтики» в РПЛ.

«Когда был матч «Балтика» — «Рубин», комментатор рассказывал, что 25 лет тому назад «Балтика» вышла в высшую лигу. Но ему надо было посчитать правильно. Это произошло в 1995 году, а сейчас 2023 год — значит, уже 28 лет прошло. Да, Ткаченко тогда был главным тренером, но президентом клуба был Шперлинг, а почему говорили только про Ткаченко? Надо же всех отмечать.

Ну и то, что человек нес во время игры... Он или вообще ничего в футболе не соображает и не понимает, или на черное говорит белое. «Рубин» где-то соответствует Премьер-лиге, но ему нужно менять состав процентов на 50. Я раз за калининградцев, что они наконец-то опять вышли в Премьер-лигу, Игнашевич вывел туда команду, но «Балтике» надо менять состав полностью, чтобы не стать как «Торпедо» Москва — мальчиками для битья», — цитирует Стипиди «Евро-футбол».

«Балтика» с 64 очками идет на второй строчке в первой лиге. Ранее калининградцы обеспечили себе место в РПЛ в следующем сезоне.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005137037_stipidi_baltike_nado_menyat_sostav_polnostyu_chtobyi_ne_stat_v_rpl_kak_torpedo
ФК Балтика
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