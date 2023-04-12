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Сегодня, 19:43

Стипиди: «Рубин» решил взять Рахимова, чтобы он дал какую-то волну»

Алина Савинова
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился мнением о назначении Рашида Рахимова главным тренером казанского «Рубина»

«Рубин» поздновато уволил Слуцкого, надо было сделать это пораньше. На его место назначили местного человека, который практически не работал до этого главным тренером в первой лиге. Я не могу судить, какой он тренер. Может, и хороший, но опыта у него мало. Я не увидел в игре «Рубина» при нем чего-то особенного, каких-то яркостей и новшеств. Не могу сказать, что исправилось что-то в команде после Слуцкого. Хотя состав у «Рубина» один из самых сильных в первом дивизионе. Рахимов, если брать по большому счету, тоже недалеко на сегодняшний день ушел по качеству от других тренеров. Казанский клуб решил взять его, чтобы он дал какую-то волну, чтобы занять второе место и напрямую выйти в премьер-лигу. Судя по составу команды, там, видимо, внутри клуба происходят какие-то проблемы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

На данный момент «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005082911_stipidi_rubin_vzyal_rahimova_chtobyi_on_dal_volnu_no_tam_problemyi_vnutri_kluba
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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