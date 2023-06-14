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Сегодня, 09:15

Сторожук: «Манелов все-таки не Мбаппе. Делать разницу должны были другие»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук оценил состав своей команды в минувшем сезоне.

— Давайте отмотаем время назад. 4 января вы возглавили «Краснодар-2», а 13 января уже приняли приглашение тульского «Арсенала». Как на это отреагировал Сергей Галицкий?

— Я советовался с Сергеем Николаевичем. Обсуждали это предложение тульского «Арсенала», были и другие варианты.

— Но выбрали Тулу.

— Учитывали амбиции клуба, который хотел вернуться в РПЛ. Руководство «Арсенала» в разговоре со мной обозначило цели, которые совпали с целями нашего тренерского штаба. Но когда мы включились уже в работу...

— Что произошло?

— Мы не поняли, в каком направлении движется клуб. Хотели омолодить, освежить состав, но не получилось по определенным причинам. Мне дали понять, что у клуба нет возможностей в таком ключе перестроить команду.

— Зимой вы укрепились только Манеловым из «Краснодара-2»?

— Да, но нужно понимать, что Манелов — это все-таки не Мбаппе. Если кто-то думал, что именно молодой парень придет и сразу сделает разницу, то это не так. Все-таки в команде хватало более опытных и квалифицированных исполнителей, которые должны были быть первыми скрипками.

Манелова мы брали как лимитичка. Проанализировав состав и первую часть сезона, увидели, что проблема в том числе и в этом. В принципе планировал и в дальнейшем приглашать в «Арсенал» талантливых ребят из системы «Краснодара».

— После зимних сборов, когда не удалось усилиться так, как вы хотели, считали, что с этим составом будет сложно решить задачу по возвращению в РПЛ?

— Сейчас можно говорить все что угодно. Но когда футболисты месяцами не видят зарплату... От этого же никуда не деться. Негативные эмоции накапливаются, и уже в какой-то момент накачка в стиле «давай, давай» не работает. При финансовой стабильности в клубе, думаю, выступили бы успешнее. Но когда не платят и не говорят, когда заплатят... Это какой-то вечный мираж. У ребят же семьи, дети, им надо планировать будущее, крепко стоять на ногах. Ближе к концу сезона контракты у игроков заканчиваются, но никакой конкретики у них не было... Никто с ними диалога не вел. Это все, безусловно, сказалось. Считаю, надо было работать по всем направлениям, с кем-то уже продлевать соглашения. А когда футболисты не в курсе...

Александр Сторожук. «Зарплату не платят 4 месяца. На контракте осталось 5 игроков». Сторожук — о катастрофической ситуации в «Арсенале»

ФК Арсенал (Тула)
ФК Краснодар-2
Александр Сторожук
Ираклий Манелов
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