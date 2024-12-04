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Сегодня, 08:53

Сторожук: «Будем рады, если сможем взять в «Арсенал» игрока из «Краснодара»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук, ранее работавший в системе «Краснодара», рассказал о возможности приглашения в тульский клуб игроков из второй команды «быков».

«Будем ли приглашать зимой игроков из «Краснодара-2»? Я еще не думал об этом. Надеюсь, что по приезду в Краснодар сможем обсудить ситуацию, которые устроит и нас, и «Краснодар». У нас серьезная проблема с лимитом. Наш лимитчик, на кого мы рассчитывали, травмировался, и мы хотим подстраховаться. Если сможем взять игрока, который выступал за «Краснодар», то будем очень рады», — заявил Сторожук Metaratings.ru.

«Арсенал» ушел на зимнюю паузу в Первой лиге на шестом месте, набрав 30 очков после 21 тура.

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Краснодар
Александр Сторожук
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