Сторожук: «Будем рады, если сможем взять в «Арсенал» игрока из «Краснодара»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук, ранее работавший в системе «Краснодара», рассказал о возможности приглашения в тульский клуб игроков из второй команды «быков».

«Будем ли приглашать зимой игроков из «Краснодара-2»? Я еще не думал об этом. Надеюсь, что по приезду в Краснодар сможем обсудить ситуацию, которые устроит и нас, и «Краснодар». У нас серьезная проблема с лимитом. Наш лимитчик, на кого мы рассчитывали, травмировался, и мы хотим подстраховаться. Если сможем взять игрока, который выступал за «Краснодар», то будем очень рады», — заявил Сторожук Metaratings.ru.

«Арсенал» ушел на зимнюю паузу в Первой лиге на шестом месте, набрав 30 очков после 21 тура.