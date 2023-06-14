Сторожук: «Почему некоторые футболисты Тулы не полетели в Хабаровск? Это их реакция на долги»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук объяснил, почему на матч последнего тура первой лиги против хабаровского СКА полетел не основной состав «канониров».

— Вы хотите сказать, что отношения внутри коллектива не накалялись?

— Да это все происки прессы! Я не читал, но до меня доводили всякие вещи. Может, кто-то хотел раздуть ситуацию, раскачать... Да все нормально у нас было. Я выпускал на поле ветеранов, никто их на лавку не сажал. А все эти новости про выяснения отношений... Послушайте. Футбол — эмоциональный вид спорта. Но то, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. Не надо выносить сор из избы.

— Просто появилась информация, что в перерыве матча с «Шинником» вы едва не сцепились с Григалавой и Померко.

— Это все раздуто. Повторюсь, футбол — эмоциональный вид спорта. Все должно остаться внутри коллектива. Только мы знаем, что происходило на самом деле. Нужно вести себя по-мужски. Я хочу говорить о футболе, хочу работать, не обращая внимания на всякие слухи.

— Почему в Хабаровск не полетели некоторые игроки основы? Панченко, Ткачев, Луценко... Правда, что они бойкотировали участие в этой игре из-за долгов?

— Не готов вдаваться сейчас в подробности. Кто-то был травмирован. Кого-то решили поберечь. Ничего не хочу наговаривать на ребят... Они свой выбор сделали. Таким шагом ответили на ситуацию с задолженностями.

— Это адекватная реакция?

— Лично я их понял.