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Сторожук: «Вчера у «Арсенала» на лавочке было три человека. О снятии бана узнали в 10 утра»

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Главный тренер «Арсенала» после матча с «Черноморцем» (1:0) рассказал о проблемах, связанных с баном ФИФА на регистрацию новичков.

— Вчера у нас на лавочке было три человека. Плюс молодой вратарь из «Арсенала-2». Несколько дней мы были в подвешенном состоянии. После тренировки и до сегодняшнего утра рассчитывал на другое сочетание. Новички должны были нас поддерживать на трибуне. О снятии бана я узнал в 10 утра.

— То есть три новичка в старте — это оперативное решение?

— Мы экстренно отзеркалили состав, игравший контрольный матч с «Факелом». Априори вместо Жилкина, Дмитриева и Минаева должны были играть молодые ребята — Мельников, Гребенщиков и Арутюнов, — приводит слова Сторожука Metaratings.

«Арсенал» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу первой лиги. Во втором туре первой лиги «оружейники» примут «КАМАЗ» 20 июля, а команда из Новороссийска на следующий день сыграет дома с «Чайкой».

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Черноморец (Новороссийск)
Александр Сторожук
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