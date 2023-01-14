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Сегодня, 22:22

Сторожук стал новым главным тренером тульского «Арсенала»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Сторожук (справа).
Фото ФК «Арсенал»
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Александр Сторожук стал новым главным тренером тульского «Арсенала», сообщает сайт клуба.

Контракт с 41-летним специалистом заключен на полтора года.

15.01.2023 | Реал — Барселона

Помогать Сторожуку будут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по физподготовке Антон Антонов и специалист по работе с вратарями Денис Пчелинцев.

Сторожук был главным тренером «Краснодара» с марта 2022 года. Под его руководством команда одержала 11 побед, 4 раза сыграла вничью и 8 раз потерпела поражение в матчах во всех турнирах.

11 января руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера клуба.

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.

Источник: https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandr-storozhuk-glavnyy-trener-arsenala/

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19%

1.57
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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Арсенал (Тула)
Александр Сторожук
5
2
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