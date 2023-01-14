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Александр Сторожук стал новым главным тренером тульского «Арсенала», сообщает сайт клуба.
Контракт с 41-летним специалистом заключен на полтора года.
Помогать Сторожуку будут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, тренер по физподготовке Антон Антонов и специалист по работе с вратарями Денис Пчелинцев.
Сторожук был главным тренером «Краснодара» с марта 2022 года. Под его руководством команда одержала 11 побед, 4 раза сыграла вничью и 8 раз потерпела поражение в матчах во всех турнирах.
11 января руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера клуба.
После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.
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