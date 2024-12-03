Сторожук заявил, что «Арсеналу» нужна обойма, которая позволит конкурировать за выход в РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал о готовности команды к повышению в классе.

«По сравнению с тем сезоном у нас практически новая команда. Лишь четверо игроков присутствовали на поле в первом туре. На старте выпали два центральных защитника, обойма игроков старта выпадала по ходу: травмы, переломы, трещины, полученные в матчах. Повторюсь, что именно по игре, мы никому не уступили. Да, есть индивидуальные и тактические ошибки.

У нас не хватало в разные периоды по семь игроков состава, на которых мы рассчитывали. Эти игроки могли выйти в старте или на замену без потери качества, которое сейчас, к сожалению, у нас страдает. Очень много факторов не играют нам на руку. Мы упустили очень много побед в концовках матчей. С такой обоймой сложно на что-то рассчитывать, потому что дистанция турнира и с точки зрения логистики у нас непростая», — рассказал Сторожук Metaratings.ru.

После 21-го тура «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда ушла на зимний перерыв, имея в своем активе 30 очков. Лидирующая «Балтика» опережает тульский клуб на 15 очков, «Торпедо» — на 13, а «Урал» и «Сочи», которые расположились на третьем и четвёртом местах, — на семь очков.