Стрепетов оценил перспективы Васютина в «Акроне»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, что думает о перспективах голкипера Александра Васютина.

«Уверен, что в «Акроне» Васютин будет первым номером в воротах. В предстоящем сезоне в команде, которая впервые сыграет в РПЛ, у Александра есть отличный шанс показать свою состоятельность. И я думаю, что он это сделает. И станет одним из лучших голкиперов в нашем чемпионате. Для «Акрона» это очень хорошее приобретение», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».