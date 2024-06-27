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Сегодня, 21:17

Стрепетов оценил перспективы Васютина в «Акроне»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, что думает о перспективах голкипера Александра Васютина.

«Уверен, что в «Акроне» Васютин будет первым номером в воротах. В предстоящем сезоне в команде, которая впервые сыграет в РПЛ, у Александра есть отличный шанс показать свою состоятельность. И я думаю, что он это сделает. И станет одним из лучших голкиперов в нашем чемпионате. Для «Акрона» это очень хорошее приобретение», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В это межсезонье вратарь перешел в «Акрон». 29-летний Васютин — воспитанник «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых голкипер провел 12 матчей, пропустил 13 мячей и четырежды отыграл на «ноль».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-e-ks-zenitovets-vasyutin-v-akrone-stanet-odnim-iz-luchshih-vratarej-predstoyashhego-sezona/
Александр Васютин
ФК Зенит
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