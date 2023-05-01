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Судейство

Сегодня, 18:30

«Алания» — «Арсенал»: Сиденков и Чебан удалили Тарбу, но пожалели Багаева. Почему такая непоследовательность?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
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На 25-й и 43-й минутах матча 29-го тура первой лиги «Алания» — «Арсенал» (2:1) судейская бригада поступила непоследовательно, приняв противоположные решения в схожих моментах.

Сначала арбитр Иван Сиденков ошибочно не зафиксировал фол со стороны Алана Багаева. Капитан владикавказцев выбил мяч, а через мгновение ударил соперника открытыми шипами в область колена. Нога игрока «Арсенала» находилась на земле — футболист мог получить серьезную травму.

Рефери даже не назначил штрафной удар в сторону ворот «Алании». Видеоассистенты Сергей Чебан и Александр Богданов не вмешались.

А на 39-й минуте уже Заур Тарба в падении выбил мяч и тут же попал шипами в ногу сопернику. Сиденков и здесь не остановил игру, не зафиксировал фол и не назначил штрафной удар. Спустя некоторое время в его действия вмешались видеоассистенты. На 41-й минуте арбитр отправился к монитору, а на 43-й принял решение, показал Тарбе красную карточку и удалил его с поля.

Обращает на себя внимание то, что судья не фиксировал фолы, то, что ВАР в одном случае вмешались, во втором — нет, и то, что Тарба был удален, а Багаев — нет.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
Иван Сиденков
8
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