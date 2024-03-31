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Мелбет-Первая Лига

Судейство

Сегодня, 12:55

Судья Абросимов снова помог «Тюмени»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 77-й минуте матча 25-го тура первой лиги «Арсенал» — «Тюмень» (0:0) арбитр Иван Абросимов сначала правильно засчитал гол туляков, но быстро отменил его, зафиксировав фол на вратаре Егоре Любакове. Судя по всему, рефери получил какой-то сигнал от первого ассистента Алексея Линкина и поменял свое решение.

Несколько видеоповторов убеждают в обратном: правильным был первый вердикт Абросимова. Взятие ворот отменено ошибочно.

Нужно отметить, что арбитр из Санкт-Петербурга второй раз за месяц работал на игре с участием «Тюмени». 4 марта он судил встречу 21-го тура «Химки» — «Тюмень» (3:0) и на 57-й минуте при счете 1:0 ошибочно назначил пенальти в пользу гостей.

В том эпизоде нападающий Илья Порохов сделал движение ногой в сторону от мяча и в направлении Олега Исаенко, а тот, пытаясь сыграть в мяч, на эту ногу наткнулся. Никаких оснований для наказания защитника 11-метровым ударом не возникло. Типичный пример обмана в попытке заработать фол в штрафной площади — их набралось немало за последние два-три года.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Тюмень
4
0
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