Судья Иванов снова получил назначение. Значит, Маухуб удален правильно?

Судья Сергей Иванов получил очередное назначение. 29 сентября он вместе с Алексеем Стипиди будет работать на матче 12-го тура первой лиги «Черноморец» — «Сокол».

Иванов выполнит обязанности видеоарбитра (ВАР), Стипиди — его ассистента (АВАР).

Напомним, что к арбитру из Ростова-на-Дону возникли претензии со стороны «Динамо» после игры 9-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:2). Главная из них была связана с вынесением второго предупреждения Эль-Мехди Маухубу за неспортивное поведение (симуляцию). Вслед за этим динамовец, естественно, был удален и заработал дисквалификацию на одну игру.

Означает ли назначение Иванова, что его решения во встрече РПЛ признаны правильными?