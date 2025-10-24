Свердловские власти намерены продать половину акций «Урала»

Правительство Свердловской области решило продать 50 процентов акций футбольного клуба «Урал», говорится в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации.

Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций «Урала» по цене 1 тысяча рублей за штуку. Постановление 23 октября подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В сезоне-2024/25 «Урал» проиграл в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ «Ахмату» (2:1, 0:2) и не смог вернуться в высший дивизион России.

В Первой лиге сезона-2025/26 екатеринбургская команда с 27 очками за 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» уступил «Факелу» (0:1) и вылетел из FONBET Кубка России.