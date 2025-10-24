Свердловские власти намерены продать половину акций «Урала»

24 октября, 14:35
Правительство Свердловской области решило продать 50 процентов акций футбольного клуба «Урал», говорится в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации.
Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций «Урала» по цене 1 тысяча рублей за штуку. Постановление 23 октября подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В сезоне-2024/25 «Урал» проиграл в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ «Ахмату» (2:1, 0:2) и не смог вернуться в высший дивизион России.
В Первой лиге сезона-2025/26 екатеринбургская команда с 27 очками за 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» уступил «Факелу» (0:1) и вылетел из FONBET Кубка России.
Сергей А.
Грязьпром выкупит и в рпл с 4 клубами
25.10.2025
Иньес Андреста
Подходи, налетай!
24.10.2025
Saiga-спринтер
Уральский браток подсуетился. Из общага возьмет деньжат и будет властвовать на табуреточке. Половинка клуба задарма, это сверхгениально!
24.10.2025
инок
Всего 12 миллионов рублей за половину клуба ФНЛ. Скорее всего Иванов или кто-то из его тусовки на себя оформит половину клуба, только и всего..
24.10.2025