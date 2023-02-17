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Сегодня, 17:53

Свищев призвал УЕФА расследовать драку российских и украинских футболистов в Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА оштрафовать Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы-2022 с Россией.

«Это справедливое решение, независимо от той страны, которая понесла наказание. Других вариантов не было. УЕФА совершенно верно поступил. Мы сейчас не злорадствуем по отношению к нашим украинским соседям. На их месте могла быть любая федерация, болельщики которой нарушили регламент турнира. Здесь не надо думать, что кто-то за Россию, а кто-то против Украины. Здесь УЕФА поступил по справедливости. На всех спортивных мероприятиях должен соблюдаться порядок. Если его кто-то нарушает, открываем положения ФИФА и УЕФА, где все четко прописано. Точно также по инциденту с дракой в Турции между футболистами «Шинника» и украинского «Миная». УЕФА должен взять под контроль расследование произошедшего, внимательно отнестись к нему и наказать виновных. Если это наши, значит наших наказать. Если украинцы, значит их», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».

Конфликт между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел 13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталии (Турция), где команды проводят тренировочные сборы.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-prizval-uefa-rassledovat-draku-rossiyskikh-i-ukrainskikh-futbolistov-v-tur
Футбол
ФК Шинник
Дмитрий Свищев
УЕФА
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