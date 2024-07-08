Сычев — о ракетной опасности в матчах второй лиги: «На игроках негативно сказывается. Но ничего не поделаешь»

Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о ракетной опасности на матчах первой и второй лиги.

«У нас такое происходило на одном детском мероприятии в Воронеже. Тоже была тревога... Это жизнь — что об этом говорить? Есть протокол, вот и все. На игроках это, конечно, негативно сказывается. Но тут ничего не поделаешь», — сказал Сычев «СЭ».

9 июня матч 18-го тура второй лиги «Авангард» — «Иртыш» в Курске был прерван на 73-й минуте из-за сигнала ракетной опасности.