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Сегодня, 18:30

Сын Черчесова подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Черчесов-младший (справа) и главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук.
Фото ФК «Арсенал» Тула
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Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта со Станиславом Черчесовым-младшим.

28-летний голкипер подписал с туляками годичный контракт.

Последним клубом Черчесова-младшего были «Химки». Он провел 13 матчей за вторую команду подмосковного клуба, пропустил 15 мячей и 4 раза отыграл на ноль.

До этого сын экс-тренера сборной России выступал за австрийский «Ваккер», «Амкар», московское «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Долгопрудный».

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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