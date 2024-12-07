Талалаев объяснил, почему Алекс Фернандес не вписывается в игру «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру атакующего полузащитника калининградцев Алекса Фернандеса.

— Вы не смогли его встроить в игру «Балтики» из-за специфики ФНЛ?

— Да, дело в плотности игры, в большом количестве единоборств. Это не сильные качества Алекса.

— А как сам бразилец воспринял то, что при вас он оказался в статусе запасного игрока?

— У меня к нему претензий нет. С его стороны, конечно, какое-то время было отторжение. Мы уже с этим сталкивались. Так нередко происходит, когда футболисты, которые ранее определяли игру команды, вдруг оказываются на скамейке. Мы делали определенные попытки, чтобы встраивать его в рисунок «Балтики». Были матчи, когда Алексу давали игровое время и наделяли его разными функциями. Он действовал и как второй нападающий, и как фланговый футболист, как инсайд. Но не нашли оптимального решения. Мое видение таково: Фернандес должен играть в другой футбол, при иной схеме, которая предъявляет ему иные требования. Мы же не стали перестраивать именно под него свое видение игры. Но при этом нет стопроцентной уверенности, что зимой Алекс нас покинет.

— Вы недавно заметили, что если у вас стоит выбор, кого выпустить на замену — Никишина или Алекса, то сделаете ставку на первого.

— Все так. А что касается Алекса... Мы уже пять дней тренируемся после завершения первой части сезона. И глядя на работу Фернандеса, все тренеры сказали мне: лучше зимой с ним не расставаться.

Мы с ним не попрощались. Если по нему не поступит достойных предложений, я с удовольствием продолжу работу с этим неординарным бразильцем. Мы будем давать ему определенное игровое время. Но одновременное использование в атаке и Лисаковича, и Фернандеса при других игроках группы атаки, которые пока еще не в оптимальной форме, дорого нам обходится, — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

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