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Сегодня, 09:45

Талалаев объяснил, почему был против приглашения Дзюбы в «Химки»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал, почему он ушел из «Химок»

— И все-таки можете расставить точки над i и рассказать, почему же вы покинули «Химки»?

— Главная причина? Желание руководства клуба. Точнее — нежелание со мной работать. Мне были поставлены определенные условия, я на них не пошел. Мы разорвали контракт. Находимся в отличных отношениях как с руководителями клуба, так и с работниками. Недавно я с доктором «Химок» консультировался, он мне помогал. Беседовал с футболистами красно-черных. Мы жили рядом в Новогорске.

Раз руководители платят деньги и заказывают музыку, то вправе принимать такие решения. Мы все обсудили, пожали друг другу руки и пошли дальше.

— Вы не сошлись по принципам селекции, комплектования «Химок» на новый сезон?

— Не только.

— Это правда, что бизнесмен, оказывающий поддержку «Химкам», Туфан Садыгов, хотел видеть в команде Артема Дзюбу, а вы были против его кандидатуры?

— Во-первых, идею пригласить в «Химки» этого футболиста я услышал не от Туфана Садыгова. А от другого руководителя клуба.

— Но вы эту идею не поддержали?

— Я был против привлечения тех футболистов, которые уже прошли свой пик. Мне была ближе модель «Локомотива». Убежден, что в создавшейся геополитической ситуации это правильный путь развития клуба. Не вижу смысла приглашать дорогостоящих легионеров, которые не превосходят россиян, и тех исполнителей, чьи лучшие годы в футболе уже позади.

— Собирались играть только молодежью?

— Нет. Опытные дядьки, безусловно, нужны. Но здесь важно соблюдать баланс, чтобы чаша весов не перевесила в одну сторону. У нас и в «Балтике» Терентьев, Аппаев, Ковалев, Мендель являются носителями тренерских идей и помогают молодежи адаптироваться к работе. Та игра, которую предлагает наш тренерской штаб, основана на работе на максимальной мощности. Понимаете? Возрастным футболистам уже тяжело на нее перестраиваться, — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

Полностью интервью Андрея Талалаева читайте на сайте «СЭ».

Андрей Талалаев
Артем Дзюба
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Химки
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