Талалаев объяснил, почему пригласил бы в «Химки» Сперцяна, а не Тюкавина

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кого из звезд РПЛ он бы хотел видеть в своей команде.

— Если бы у вас была сейчас возможность пригласить в «Химки» одного любого игрока РПЛ, кого бы вы позвали в свою команду?

— Сперцяна.

— Почему не Тюкавина?

— Для того чтобы Тюкавин забивал, под него нужно было бы привезти такую линию опорников, которой сейчас располагает Марцел Личка. Например, Чавеса. Почему Тюкавин столько не забивал раньше? Не было баланса в игре. Осенью он же не так часто поражал ворота соперников.

Результативность Константина связана с приходом в «Динамо» качественного тренера, который знает, как его использовать, и с появлением в составе бело-голубых добротных исполнителей, обеспечивающих баланс. Вот Сперцян точно дал бы «Химкам» то, чего нам пока немного не хватает. Баланса между атакой и обороной. У нас есть сильные игроки в линии нападения и в обороне. Но не хватает компромисса, универсализма. Эдуард хорош во всех фазах игры.