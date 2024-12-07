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Сегодня, 08:30

Талалаев о Пряхине: «Сережа изменил свое отношение к работе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру атакующего полузащитника калининградцев Сергея Пряхина.

— Сережа, как и многие другие ребята, изменил свое отношение к работе, — начал Талалаев. — И это приносит свои плоды. В некоторых матчах, где команда не добрала очки (с «Торпедо», «Нефтехимиком», с «Арсеналом»), недоработал именно тренерский штаб. После подписания нами контрактов и начала работы в «Балтике» прошло совсем немного времени. И мы не до конца успели проанализировать качества всех подопечных. По некоторым позициям приходилось определяться уже в ходе сезона. Это касается не только Сереги Пряхина, просто он — наиболее яркий пример.

— Почему, на ваш взгляд, справа в атаке Пряхин эффективнее, чем в центре поля?

— Конкуренция. Набрали форму футболисты, игравшие до этого в середине. Петров, который при прежнем тренерском штабе нечасто выходил на поле, и Мендель, который не играл почти полгода. И сейчас, во время сборов, мы хотим повысить конкуренцию на каждой позиции. Чтобы люди буквально грызлись за место в основе! — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

Полностью интервью Андрея Талалаева читайте на сайте «СЭ».

Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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