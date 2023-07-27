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Сегодня, 17:56

Талалаев: Неудачный старт «Химок»? Вам кажется»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал неудачный старт сезона. Команда проиграла два матча из двух. «Химки» уступили в гостях «Тюмени» (1:3), а затем проиграли «Торпедо» (1:2).

«Неудачный старт? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно. Не планировали, что поедем в Тюмень этим составом, но планировали, что будет сложно. Когда потом с искусственного на натуральное, играешь с командой (уровня) РПЛ, когда у тебя больше всех новичков. Мы абсолютно спокойны. Моя команда играет хорошо и результат придет», —цитирует Талалаев «РБ Спорт».

Следующий матч в Первой лиге «Химки» проведут 30 июля против «Нефтехимика».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-talalaev-neudachny-j-start-himok-e-to-vam-kazhetsya-my-planirovali-chto-budet-slozhno/
Андрей Талалаев
ФК Химки
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