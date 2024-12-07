Андрей Талалаев: «Я лично приглашал в «Химки» Заболотного»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал, что планировал с «Химками» бороться за 7-8-е место в РПЛ.

— «Химки», сделавшие ставку на опытных футболистов, дважды обыграли молодой «Локомотив».

— А можно спросить? Задача — выиграть одно сражение или победить в войне? Где в таблице «Локомотив», а где — «Химки». Они решают совершенно разные задачи.

— «Химки» бьются за выживание.

— Ну вот. Мы-то с руководителями собирались решать с «Химками» другую задачу. Бороться за 7-8-е места. С тем составом, который собирались сформировать, с теми вложениями, с приобретениями Ориньо, Филина и Заболотного, которых мы приглашали.

— А почему вы были против кандидатуры Дзюбы, но выступали за приглашение Заболотного?

— Так вы посмотрите на характеристики двигательной активности и результативность этих игроков по системе «гол плюс пас» в последнем чемпионате!

— Просто, казалось, что Заболотный — не ваша креатура.

— Это вам показалось. В прессе пишут очень много всего. Вы сейчас общаетесь с первоисточником. Так вот говорю вам: Ориньо, Заболотный, Филин — те игроки, которых приглашал в «Химки» лично я. Все остальное — импровизация журналистов, — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

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