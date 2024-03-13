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Мелбет-Первая Лига

13 марта, 17:46

Талалаев считает, что «Химки» пока не готовы к РПЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что его команда пока не готова к выступлениям в РПЛ.

«Готовы ли «Химки» к РПЛ? Нет. Нам не хватает качества. Будем его искать. Мое мнение — футболисты атаки должны доводить моменты до удара в створ ворот», — приводит «РБ Спорт» слова Талалаева.

12 марта «Химки» обыграли «Краснодар» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 2:0.

На данный момент команда Талалаева возглавляет турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги, набрав 42 очка в 22 играх.

Источник: РБ Спорт
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
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