Талалаев о Лисаковиче: «По своему потенциалу это звезда РПЛ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру нападающего калининградцев Виталия Лисаковича.

— Вопрос про Лисаковича. По своему уровню, по своим качествам это твердый игрок премьер-лиги?

— Это даже не твердый игрок РПЛ, а звезда лиги.

— Да ладно?

— Да. Только он об этом еще не знает. Ему надо много работать над собой, что он и делает. Прогресс Лисаковича, как и прогресс Мохаммада, за последний год весьма заметен. Не думаю, что Виталий расстроится, если озвучу следующее.

— Что именно?

— Когда «Рубин» покинул РПЛ, звал его в разные команды. Ответ Лисаковича был такой: «Я причастен к вылету «Рубина» и сделаю все, чтобы вернуть команду в премьер-лигу». Этот подход близок к моему. Поэтому, когда осенью вновь возник вариант пригласить его, теперь уже в «Балтику», я посоветовался с генеральным и спортивным директорами, и мы сразу приняли по нему решение. Считаю, что пока Лисакович показывает где-то 50-70 процентов своего потенциала.

— Вот как?

— Да. При этом если взять минуты, проведенные им на поле, и результативные действия, то Виталий находится в тройке лучших нападающих лиги.

— Назовете еще двоих?

— Секулич из «Урала» и Мелешин, которого «Сочи» арендовал у «Спартака». Повторюсь, Виталий явно прибавил в плане игры на команду, в работе без мяча, — сказал Талалаев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Лисакович провел 11 матчей в первой лиге, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

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