Талалаев: «Эта «Балтика» сильнее тех «Химок», которые мы выводили в РПЛ»

Сегодня, 09:15
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» сравнил свою команду с «Химками», в которых он работал в прошлом сезоне.
— Эта «Балтика» по своему уровню, подбору исполнителей сильнее тех «Химок», которые вы выводили в РПЛ в прошлом сезоне?
— Хороший вопрос. Мы сейчас сотрудничаем с аналитической компанией. Soccer soul lab. Ребята как раз провели анализ, сравнили нынешнюю «Балтику «и те «Химки».
— И каков итог?
— Эта «Балтика» сильнее прошлогодних «Химок». И по отдельным футболистам, и по общекомандным действиям. Практически все метрики выше. Может быть, сложных голов в подмосковной команде было больше. Но это связано с лучшей сыгранностью красно-черных, и там мы проводили с командой предсезонку.
— А «Балтика» в ее нынешнем виде могла бы играть в РПЛ и не вылететь?
— Я над этим не думал. Перед нашим тренерским штабом сейчас стоят другие задачи, — сказал Талалаев «СЭ».
После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.