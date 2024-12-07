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Сегодня, 09:15

Талалаев: «Эта «Балтика» сильнее тех «Химок», которые мы выводили в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» сравнил свою команду с «Химками», в которых он работал в прошлом сезоне.

— Эта «Балтика» по своему уровню, подбору исполнителей сильнее тех «Химок», которые вы выводили в РПЛ в прошлом сезоне?

— Хороший вопрос. Мы сейчас сотрудничаем с аналитической компанией. Soccer soul lab. Ребята как раз провели анализ, сравнили нынешнюю «Балтику «и те «Химки».

— И каков итог?

— Эта «Балтика» сильнее прошлогодних «Химок». И по отдельным футболистам, и по общекомандным действиям. Практически все метрики выше. Может быть, сложных голов в подмосковной команде было больше. Но это связано с лучшей сыгранностью красно-черных, и там мы проводили с командой предсезонку.

— А «Балтика» в ее нынешнем виде могла бы играть в РПЛ и не вылететь?

— Я над этим не думал. Перед нашим тренерским штабом сейчас стоят другие задачи, — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

Полностью интервью Андрея Талалаева читайте на сайте «СЭ».

Андрей Талалаев
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Химки
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