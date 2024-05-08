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Судейство

Сегодня, 17:30

Тарасова — о скандале вокруг судьи Опейкиной: «Традиции женщины в футболе нет»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал, связанный с женщиной-судьей Верой Опейкиной.

Ранее главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу Опейкиной в матче против «СКА-Хабаровска», за что специалист получил пятиматчевую дисквалификацию. В дальнейшем апелляционный комитет РФС смягчил наказание: срок отстранения тренера составит один реальный матч и четыре условно.

«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм — нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так. Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В следующем матче красноярская команда сыграет в гостях с КАМАЗом 8 мая.

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
ФК Енисей
Татьяна Тарасова
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