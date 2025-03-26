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Мелбет-Первая Лига

26 марта, 12:34

Тарханов будет работать с тренерами Академии «Урала»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Александр Тарханов будет сотрудничать с Академией «Урала», сообщает пресс-служба клуба.

Тарханов будет работать с детскими тренерами над повышением их профессионального уровня.

«Я люблю «Урал» и Екатеринбург, поэтому быстро принял предложение Григория Викторовича. Буду помогать тренерам в подготовке ребят 2008, 2010 и 2011 года рождения. Уральский регион богат талантами, нужно помочь им пробиться в большой спорт», сказал Тарханов.

Тарханов возглавлял «Урал» с 2013 по 2015 и с 2016 по 2019 год.

Источник: ФК Урал
ФК Урал
Александр Тарханов
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