Тарханов будет работать с тренерами Академии «Урала»

Российский специалист Александр Тарханов будет сотрудничать с Академией «Урала», сообщает пресс-служба клуба.

Тарханов будет работать с детскими тренерами над повышением их профессионального уровня.

«Я люблю «Урал» и Екатеринбург, поэтому быстро принял предложение Григория Викторовича. Буду помогать тренерам в подготовке ребят 2008, 2010 и 2011 года рождения. Уральский регион богат талантами, нужно помочь им пробиться в большой спорт», сказал Тарханов.

Тарханов возглавлял «Урал» с 2013 по 2015 и с 2016 по 2019 год.