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Сегодня, 15:10

Тарханов: «Игнашевич — парень характерный. И сейчас он свой характер доказывает»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением об успехах Сергея Игнашевича в «Балтике».

«Игнашевич — очень серьезный парень. Он ко всему относится серьезно. И к футболу, и к быту. Он парень характерный. И сейчас он свой характер доказывает. Это ему помогло стать и хорошим футболистом, и тренером. Характер есть — станешь хорошим тренером», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем».

Игнашевич стал тренером команды из Калининграда в октябре 2021 года. В текущем сезоне «Балтика» под его руководством лидирует в турнирной таблице первой лиги, набрав 51 очко в 24 матчах.

Источник: https://kgd.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-ignashevich-trener-s-kharakterom-kak-semak-
Сергей Игнашевич
Первая лига
ФК Балтика
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