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Сегодня, 22:26

Тазабаев покинул пост главного тренера «Алании»

Алина Савинова
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«Алания» в своих социальных сетях объявила об уходе из команды главного тренера Султана Тазабаева.

«Футбольный клуб «Алания» благодарит специалиста за профессионализм и проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба из Владикавказа.

В ближайшее время «Алания» объявит, кто будет готовить команду к предстоящему матчу с «Нефтехимиком», который пройдет 21 сентября.

Тазабаев возглавлял «Аланию» с середины июля 2024 года. Красно-желтые под его руководством одержали две победы, потерпели пять поражений и три раза сыграла вничью.

Источник: https://t.me/fcalania/12712
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)

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