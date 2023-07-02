Тедеев — об увольнении из «Алании»: «Для меня это решение было неожиданным и удивительным»

Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» прокомментировал свое увольнение из владикавказского клуба в марте прошлого сезона.

«Для меня это решение было неожиданным и удивительным. На момент моего увольнения команда шла на третьем месте и находилась в двух очках от второй строчки. Но задача выхода в РПЛ была весьма условной. Когда я приходил в «Аланию», мы долго говорили с вице-президентом клуба о развитии футбола в Осетии. Проговаривали, что надо развивать футбол в комплексе, как это было в «Ростове», где я работал ранее. Мы хотели смоделировать ситуацию, чтобы выросли свои молодые игроки. Задача подняться в высшую лигу тогда не стояла», — сказал Тедеев «СЭ».

Тедеев возглавлял «Аланию» с лета прошлого года. Команда провела под его руководством 25 матчей, в которых одержала 13 побед, семь раз сыграла вничью и уступила в пяти встречах.

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