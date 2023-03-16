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Сегодня, 16:23

Тедеев отреагировал на новость об увольнении из «Алании»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Заур Тедеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что руководство решило уволить его из команды. Ранее об этом написали в Telegram-канале «Панк инсайд».

«На сегодняшний день у меня контракт с «Аланией». В данной ситуации лучше пообщаться с руководством. Сегодня у нас назначена тренировка на вечер, вчера я проводил тренировку с командой», — сказал Тедеев «СЭ».

41-летний специалист возглавляет «Аланию» с июня 2022 года. Владикавказский клуб занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
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