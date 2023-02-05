Сегодня, 13:30
Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» порассуждал о проблемах юношеского футбола в России.
— Хотите сказать, что высокую скорость надо начинать вырабатывать чуть ли не с шести-семи лет?
— Надо правильно вести методическую работу с футболистами, начиная с самого юного возраста. И уже доводить ребят до 21-23 лет. Все должно вытекать одно из другого. Должна быть единая система подготовки с учетом, конечно, и индивидуальных особенностей тех или иных игроков.
Ведь нередко физическую готовность парня ставим выше его таланта, который, увы, слишком поздно замечаем. По юношам у нас часто играют просто мощные ребята. Я против такого подхода. Парень может где-то отставать в физическом развитии, но не надо сразу ставить на нем крест. Он потом еще свое доберет.
Я общался со многими тренерами футбольных академий в России. И они мне говорили о большой ротации в юношеских командах. Просто сумасшедшее обновление команды в период с 10 до 14 лет. От первоначального состава остается всего 2-3 процента...
— Почему так происходит?
— Потому что если тренер не добивается результата на соревновании, его снимают с должности. Приходит новый, который набирает новую команду. Но так не должно быть! Никто не говорит, что пацаны не должны побеждать. Но только не любой ценой! И не за счет тех мальчишек, которых бракуют только потому, что они здесь и сейчас в чем-то уступают в физическом плане, однако в будущем способны стать серьезными игроками.
В «Ростове» я возглавлял программу молодежного футбола и придерживался в своей работе иного подхода. Сейчас до основы дончан доросли Мелехин, Лангович.
Но они не приходили в «Ростов» из ведущих академий страны. Лангович — местный воспитанник. О Мелехине хочется сказать отдельно. Он из системы «Родины». Но мы взяли парня, изучили его, поменяли ему позицию, дали ему возможность прогрессировать. И таких примеров достаточно много. Парень находился под носом московских клубов, но его не разглядели, а мы предоставили Вите шанс. То есть хватает способных ребят, их надо искать, раскрывать.
Мы обязаны уделять пристальное внимание детско-юношескому футболу. Я должен находить время, чтобы контактировать с детскими тренерами из системы «Алании». Это наше будущее.
— Вы как-то говорили, что вообще не подсказываете молодым футболистам, когда они атакуют, не загоняете их в рамки.
— Совершенно верно. Причем это касается не только юных игроков. Сейчас в «Алании» мы, конечно, обозначаем общие принципы ведения атаки. Прежде всего обращаем внимание футболистов на то, в каких позициях им нужно находиться в той или иной фазе. Но я не считаю правильным подсказывать футболисту, что он должен делать в ту или иную секунду. У него уже есть свое решение. Пока мой сигнал дойдет до его головного мозга, я его просто собью с толка. Зачем это делать? Зачем давить на мнение человека? Он уже сделал свой выбор, зачем же мне вмешиваться? Так мы отобьем у него желание быть инициативным и импровизировать!
Тренеру, особенно на детском уровне, вообще не следует загонять парней в какие-то рамки, когда те атакуют. Не надо их трогать!
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