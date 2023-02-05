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Тренер «Алании»: «В юношеских командах ротация состава сумасшедшая. Тренер не выиграл соревнование — его снимают»

Тедеев рассказал, что думает о проблемах юношеского футбола в России
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Заур Тедеев.
Фото ФК «Алания»
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Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» порассуждал о проблемах юношеского футбола в России.

— Хотите сказать, что высокую скорость надо начинать вырабатывать чуть ли не с шести-семи лет?

— Надо правильно вести методическую работу с футболистами, начиная с самого юного возраста. И уже доводить ребят до 21-23 лет. Все должно вытекать одно из другого. Должна быть единая система подготовки с учетом, конечно, и индивидуальных особенностей тех или иных игроков.

Ведь нередко физическую готовность парня ставим выше его таланта, который, увы, слишком поздно замечаем. По юношам у нас часто играют просто мощные ребята. Я против такого подхода. Парень может где-то отставать в физическом развитии, но не надо сразу ставить на нем крест. Он потом еще свое доберет.

Я общался со многими тренерами футбольных академий в России. И они мне говорили о большой ротации в юношеских командах. Просто сумасшедшее обновление команды в период с 10 до 14 лет. От первоначального состава остается всего 2-3 процента...

— Почему так происходит?

— Потому что если тренер не добивается результата на соревновании, его снимают с должности. Приходит новый, который набирает новую команду. Но так не должно быть! Никто не говорит, что пацаны не должны побеждать. Но только не любой ценой! И не за счет тех мальчишек, которых бракуют только потому, что они здесь и сейчас в чем-то уступают в физическом плане, однако в будущем способны стать серьезными игроками.

В «Ростове» я возглавлял программу молодежного футбола и придерживался в своей работе иного подхода. Сейчас до основы дончан доросли Мелехин, Лангович.

Но они не приходили в «Ростов» из ведущих академий страны. Лангович — местный воспитанник. О Мелехине хочется сказать отдельно. Он из системы «Родины». Но мы взяли парня, изучили его, поменяли ему позицию, дали ему возможность прогрессировать. И таких примеров достаточно много. Парень находился под носом московских клубов, но его не разглядели, а мы предоставили Вите шанс. То есть хватает способных ребят, их надо искать, раскрывать.

Мы обязаны уделять пристальное внимание детско-юношескому футболу. Я должен находить время, чтобы контактировать с детскими тренерами из системы «Алании». Это наше будущее.

— Вы как-то говорили, что вообще не подсказываете молодым футболистам, когда они атакуют, не загоняете их в рамки.

— Совершенно верно. Причем это касается не только юных игроков. Сейчас в «Алании» мы, конечно, обозначаем общие принципы ведения атаки. Прежде всего обращаем внимание футболистов на то, в каких позициях им нужно находиться в той или иной фазе. Но я не считаю правильным подсказывать футболисту, что он должен делать в ту или иную секунду. У него уже есть свое решение. Пока мой сигнал дойдет до его головного мозга, я его просто собью с толка. Зачем это делать? Зачем давить на мнение человека? Он уже сделал свой выбор, зачем же мне вмешиваться? Так мы отобьем у него желание быть инициативным и импровизировать!

Тренеру, особенно на детском уровне, вообще не следует загонять парней в какие-то рамки, когда те атакуют. Не надо их трогать!

Полностью интервью Тедеева «СЭ» читайте здесь

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
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Севилья

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Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
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