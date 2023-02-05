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Тренер «Алании» о работе с Карпиным: «Нормальный мужик!»

Тедеев вспомнил о работе с Валерием Карпиным в «Ростове»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Заур Тедеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» вспомнил период работы с Валерием Карпиным в «Ростове».

— В «Ростове» вы работали с Валерием Карпиным, а потом сказали про него: «У этого тренера безумная харизма». Можно пример?

— Прежде всего подкупает то, как он чувствует игроков, а они его. Наработать это невозможно. Либо у тебя это есть от природы, либо нет. Валерий Георгиевич моментально устанавливает контакт с подопечными. Он не боится экспериментировать, давать шанс молодым, искать что-то новое. Карпин все делает без раскачки. Он очень внимателен, знает все про каждого футболиста. Болею и переживаю за «Ростов» в РПЛ. Мне очень нравилось с ним общаться и работать. Нормальный мужик!

— Он вас как-то подбадривал в первой части сезона? Писал вам: «Жду «Аланию» в РПЛ»?

— Нет. Такого не было. Хотя мы на связи. Поздравил его с днем рождения, он ответил. Ежедневного контакта нет. Валерий Георгиевич сейчас сильно загружен: клуб, сборная. Я все понимаю.

— С Карпиным вы поработали. А есть еще тренер РПЛ, у которого вы бы хотели пройти стажировку?

— Больше всего меня учат детские тренеры.

— Даже так?

— Обращаю внимание на психологические особенности в их работе. Там все очень тонко. А что касается тренеров РПЛ, то я с каждым хочу пообщаться! У каждого своя история, свой путь. Да в России всегда хватало сильных специалистов. Если брать Осетию, то это Валерий Георгиевич Газзаев, у которого я немного поиграл. Записывал его тренировки, впитывал все. Глыба!

— Но и от нагрузок его, наверное, «пострадали».

— Бывало... Я прошел с ним сборы. Провел матч в высшей лиге. Но, считаю, он все делал правильно, потому что выигрывал чемпионат России.

Полностью интервью Тедеева «СЭ» читайте здесь

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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