Тренер «Алании» о работе с Карпиным: «Нормальный мужик!»

Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» вспомнил период работы с Валерием Карпиным в «Ростове».

— В «Ростове» вы работали с Валерием Карпиным, а потом сказали про него: «У этого тренера безумная харизма». Можно пример?

— Прежде всего подкупает то, как он чувствует игроков, а они его. Наработать это невозможно. Либо у тебя это есть от природы, либо нет. Валерий Георгиевич моментально устанавливает контакт с подопечными. Он не боится экспериментировать, давать шанс молодым, искать что-то новое. Карпин все делает без раскачки. Он очень внимателен, знает все про каждого футболиста. Болею и переживаю за «Ростов» в РПЛ. Мне очень нравилось с ним общаться и работать. Нормальный мужик!

— Он вас как-то подбадривал в первой части сезона? Писал вам: «Жду «Аланию» в РПЛ»?

— Нет. Такого не было. Хотя мы на связи. Поздравил его с днем рождения, он ответил. Ежедневного контакта нет. Валерий Георгиевич сейчас сильно загружен: клуб, сборная. Я все понимаю.

— С Карпиным вы поработали. А есть еще тренер РПЛ, у которого вы бы хотели пройти стажировку?

— Больше всего меня учат детские тренеры.

— Даже так?

— Обращаю внимание на психологические особенности в их работе. Там все очень тонко. А что касается тренеров РПЛ, то я с каждым хочу пообщаться! У каждого своя история, свой путь. Да в России всегда хватало сильных специалистов. Если брать Осетию, то это Валерий Георгиевич Газзаев, у которого я немного поиграл. Записывал его тренировки, впитывал все. Глыба!

— Но и от нагрузок его, наверное, «пострадали».

— Бывало... Я прошел с ним сборы. Провел матч в высшей лиге. Но, считаю, он все делал правильно, потому что выигрывал чемпионат России.

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