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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:41

Терехов: «Химки» — главный фаворит в борьбе за выход в РПЛ»

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о перспективах подмосковной команды в борьбе за выход в РПЛ.

«Я считаю, что «Химки» — главный фаворит в борьбе за выход в РПЛ. Кто наш основной конкурент? Не обращаю на них внимания. В первую очередь нужно концентрироваться на своей игре и совершенствовать свое качество, тогда все будет хорошо, задачи будут выполнены», — цитирует Терехова «РБ Спорт».

На данный момент «Химки» возглавляют турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 42 очка в 24 матчах.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Сергей Терехов
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