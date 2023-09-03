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Сегодня, 14:06

Терехов — о «Химках»: «Здесь собрались люди не номер отбывать, а решать конкретные задачи»

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, почему решил перейти в подмосковную команду.

«Так сложились обстоятельства. Пришел решать задачу возвращения в РПЛ с этим клубом. С прошлым клубом последний сезон мы не решали никаких задач. Конечно, сейчас у меня присутствует мотивация. Любой амбициозный футболист должен приходить в новую команду со своими целями», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Терехова.

Также он ответил на вопрос, насколько реально «Химкам» побороться за возвращение в РПЛ.

«Мы сто процентов поборемся за повышение в классе. Такая задача стоит, и она будет выполняться. Здесь собрались люди не номер отбывать, а решать конкретные задачи», — добавил футболист.

По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из РПЛ. На данный момент подмосковный клуб занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 11 очков за 8 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005312005_terehov_v_himkah_sobralis_lyudi_ne_nomer_otbyivat_a_reshat_konkretnyie_zadachi
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Сергей Терехов
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 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
4
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
8
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
9
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
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34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
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