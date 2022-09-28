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ФНЛ

28 сентября, 14:49

Терюшков считает, что нужно включить крымские клубы в ФНЛ с мораторием на вылет на три года

Алина Савинова

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал возможное включение крымских клубов в состав РФС.

«Что касается крымских команд, то они вернулись в 2014 году и восстановили историческую справедливость. Мы понимали, что до ЧМ-2018 были риски вводить крымские команды в наш футбол, потому что нас могли лишить праздника. Нам необходимо было показать, что такое Россия. После 2018 года не было никаких препятствий принять крымские клубы под эгиду РФС. Нужно их включить в Первую лигу с мораторием на вылет на три года.

Если сейчас будет принято решение о вхождении ЛНР и ДНР и люди проголосуют за вхождение в РФ, то будем рассматривать этот вопрос", — приводит слова Терюшкова Sport24.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что три клуба из чемпионата Крыма («Таврия», «Севастополь», «Рубин») могут войти в состав Второй лиги.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-28-teryushkov-nuzhno-vklyuchit-krymskiye-kluby-v-pervuyu-ligu-s-moratoriyem-na-vylet-na-tri-goda
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